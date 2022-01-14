Представник Росії в ТКГ Гризлов став послом у Білорусі

Борис Гризлов

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов став новим послом РФ у Білорусі, змінивши на цій посаді Євгена Лук’янова.

Про це повідомляється в указах президента Росії Володимира Путіна №10 і №11 від 14 січня 2022 року.

Борис Гризлов у 2001-2003 роках був міністром внутрішніх справ Росії, потім депутатом чотирьох скликань Держдуми. З 2003 до 2011 року він був спікером Держдуми РФ.

Гризлов очолює вищу раду владної партії “Єдина Росія”.

З кінця 2015 року представляє Росію в Тристоронній контактній групі, яка займається мирним урегулюванням на Донбасі. Газета “Комерсант” раніше писала, що Гризлов поки що буде суміщати роботу послом з виконанням обов’язків у ТКГ.

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