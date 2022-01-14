Азербайджан відкриває повітряні кордони для українців

Україну 13 січня було додано до списку країн, громадяни яких мають право на в’їзд до Азербайджану повітряним транспортом.
Про це у п’ятницю, 14 січня, повідомила Державна прикордонна служба України.
Як зазначається, мандрівникам у разі прильоту необхідно пред’явити документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.
Як писала “Новинарня“, Чорногорія змінила правила в’їзду для туристів із України.
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