У Києві оштрафували водія Кличка

Водія міського голови Києва Віталія Кличка оштрафували за порушення правил паркування.
Як передає “Новинарня“, про голова столиці повідомив у телеграмі.
“Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через “Київ Цифровий”. Інспекція з паркування спрацювала оперативно”, – розповів Кличко.
“Правила мають виконувати всі без виключення”, – заявив міський голова Києва.
Згідно із квитанцією, водій сплатив штраф 340 грн та комісію 17 грн.
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