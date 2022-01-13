У “Дії” з’явився новий спосіб підтвердження електронного підпису. ВІДЕО

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Міністерство цифрової трансформації оновило функцію електронного підпису. Віднині не треба буде крутити головою, а тільки раз кліпнути.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що кліпання достатньо, щоби підтвердити особу і підписати документ.

Щоб скористатися “Дія.Підпис”, достатньо зайти в додаток, натиснути “Меню”, “Дія.Підпис” та кліпнути.

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Довідково

“Дія.Підпис” – це цифровий ключ, яким можна користуватися при підписанні документів онлайн. Щоби користуватися “Дія.Підписом”, у додатку потрібен біометричний документ – закордонний паспорт чи ID-картка.

“Дія. Підпис” можна використовувати для підписання контрактів, заяви на відпустку, договори оренди тощо.

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