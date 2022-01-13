СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3727034 +10046
Летальні випадки:
97928 +191
Одужали:
3537826 +7202
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17071469 (+36660). Оновлено: 08:15 13.01.2022
Home / Військо / Поблизу Криму тренувалися розрахунки ЗРК “Оса-АКМ”

Поблизу Криму тренувалися розрахунки ЗРК “Оса-АКМ”

13/01/2022 15:08

На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ “Південь” провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 “Оса-АКМ”.

Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що наразі зенітний комплекс “Оса-АКМ” залишається грізним та потужним автоматизованим військовим зенітно-ракетним комплексом і призначений для прикриття сил та засобів наших підрозділів у всіх видах бойових дій.

Офіцер угрупування військ “Південь” підполковник Олександр Рабчевський зауважив, що потенційними цілями цього комплексу є ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки та наземна техніка ворога.

“ЗРК “Оса-АКМ” має хорошу прохідність і може долати водні перешкоди вплав та має високі вогневі можливості. Вона дозволяє знищувати різні цілі на відстані до 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддалені до 45 кілометрів. Саме для цього ми тренуємо особовий склад підрозділів протиповітряної оборони, бо маємо бути напоготові відносно будь-яких можливих дій противника на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим”, ‒ зазначив офіцер.

Читайте також:
Поблизу окупованого Криму гранатометники ЗСУ вийшли на навчання

Унікальних переглядів: 25
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві оштрафували водія Кличка

Водія міського голови Києва Віталія Кличка оштрафували за порушення правил паркування. Як передає “Новинарня“, про голова столиці повідомив у телеграмі. “Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse