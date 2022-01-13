Поблизу Криму тренувалися розрахунки ЗРК “Оса-АКМ”

Фото: КОС ЗСУ

На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ “Південь” провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 “Оса-АКМ”.

Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що наразі зенітний комплекс “Оса-АКМ” залишається грізним та потужним автоматизованим військовим зенітно-ракетним комплексом і призначений для прикриття сил та засобів наших підрозділів у всіх видах бойових дій.

Офіцер угрупування військ “Південь” підполковник Олександр Рабчевський зауважив, що потенційними цілями цього комплексу є ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки та наземна техніка ворога.

“ЗРК “Оса-АКМ” має хорошу прохідність і може долати водні перешкоди вплав та має високі вогневі можливості. Вона дозволяє знищувати різні цілі на відстані до 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддалені до 45 кілометрів. Саме для цього ми тренуємо особовий склад підрозділів протиповітряної оборони, бо маємо бути напоготові відносно будь-яких можливих дій противника на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим”, ‒ зазначив офіцер.

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