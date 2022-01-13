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Міноборони уклало контракт на ремонт і модернізацію “Гетьмана Сагайдачного”

13/01/2022 19:02

Флагман флоту України фрегат “Гетьман Сагайдачний” відремонтують. Також судно пройде велику за обсягом модернізацію.

Про це інформує пресслужба “Укроборонпрому”.

Роботи проводитиме ДП “Дослідно-проектний центр кораблебудування” за кошти Міністерство оборони України.

Державний контракт на проведення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт із підприємством уклали наприкінці 2021 року.

Вони відбуватимуться в кілька етапів – від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосереднього його ремонту та модернізації. Схожі за своїм обсягом та складністю заходи для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України.

Саме тому для реалізації проєкту “Дослідно-проектний центр кораблебудування” буде співпрацювати з іншими українськими підприємствами – лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування.

Йдеться про Державне підприємство “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”, Державне підприємство “Миколаївський суднобудівний завод” (входять до складу “Укроборонпрому”).

Також буде залучено суднобудівельно-судноремонтний завод “Нібулон” та інші підприємства.

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