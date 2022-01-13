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До суду передали справу колишнього військовослужбовця ЗСУ, який допомагав переправляти російських військових до Криму

13/01/2022 12:10

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя передала до суду справу громадянина України, колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого восени 2021 року було виявлено у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 13 січня.

“Колишній військовослужбовець Збройних сил України спільно з іншими учасниками незаконного збройного формування “Самооборона Криму”, сприяючи російським військовим, брав участь у захопленні міжнародного аеропорту “Сімферополь” та регіонального структурного підрозділу “Кримаерорух”. Обвинувачений безпосередньо брав участь у блокуванні території, зокрема диспетчерського пункту та злітно-посадкової смуги аеропорту, задля недопущення приземлення літаків, які рухались із материкової частини України до Криму”, – йдеться в пресрелізі.

Окрім цього, володіючи спеціальними знаннями з управління авіаційними польотами над півостровом, володіючи відповідними навичками роботи з автоматизованою системою управління повітряним рухом, колишній військовослужбовець допоміг ЗС РФ встановити контроль за діяльністю аеропорту та РСП “Кримаерорух”. Він координував роботу диспетчерів із польотів російських військових літаків, якими військовослужбовці держави-окупанта переправлялися до Криму, а також передавав представникам ЗС РФ інформацію про переміщення літаків над повітряним простором півострова.

“Таким чином, обвинувачений надавав іноземній державі та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, – зазначають у прокуратурі.

Дії ексвійськовослужбовця кваліфікують за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 4 ст. 260 КК України (участь у непередбачених законом збройних формуваннях). За скоєння зазначених кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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Україна

До суду передали справу колишнього військовослужбовця ЗСУ, який допомагав переправляти російських військових до Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя передала до суду справу громадянина України, колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого восени 2021 року було виявлено у Херсонській області. Про це...

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