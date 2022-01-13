До суду передали справу колишнього військовослужбовця ЗСУ, який допомагав переправляти російських військових до Криму

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Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя передала до суду справу громадянина України, колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого восени 2021 року було виявлено у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 13 січня.

“Колишній військовослужбовець Збройних сил України спільно з іншими учасниками незаконного збройного формування “Самооборона Криму”, сприяючи російським військовим, брав участь у захопленні міжнародного аеропорту “Сімферополь” та регіонального структурного підрозділу “Кримаерорух”. Обвинувачений безпосередньо брав участь у блокуванні території, зокрема диспетчерського пункту та злітно-посадкової смуги аеропорту, задля недопущення приземлення літаків, які рухались із материкової частини України до Криму”, – йдеться в пресрелізі.

Окрім цього, володіючи спеціальними знаннями з управління авіаційними польотами над півостровом, володіючи відповідними навичками роботи з автоматизованою системою управління повітряним рухом, колишній військовослужбовець допоміг ЗС РФ встановити контроль за діяльністю аеропорту та РСП “Кримаерорух”. Він координував роботу диспетчерів із польотів російських військових літаків, якими військовослужбовці держави-окупанта переправлялися до Криму, а також передавав представникам ЗС РФ інформацію про переміщення літаків над повітряним простором півострова.

“Таким чином, обвинувачений надавав іноземній державі та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, – зазначають у прокуратурі.

Дії ексвійськовослужбовця кваліфікують за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 4 ст. 260 КК України (участь у непередбачених законом збройних формуваннях). За скоєння зазначених кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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