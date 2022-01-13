СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3727034 +10046
Летальні випадки:
97928 +191
Одужали:
3537826 +7202
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17071469 (+36660). Оновлено: 08:15 13.01.2022
Home / Війна / ДБР повідомило про арешт 100% акцій заводу “Більшовик”

ДБР повідомило про арешт 100% акцій заводу “Більшовик”

13/01/2022 10:23

Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу “Більшовик”.

Про це йдеться в пресрелізі відомства у четвер, 13 січня.

Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.

“Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам”, – сказано повідомленні пресслужби відомства.

Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. “Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки”, – вважають у ДБР.

Тож 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

“Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, – повідомляють у ДБР.

Читайте також:
Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Унікальних переглядів: 63
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До суду передали справу колишнього військовослужбовця ЗСУ, який допомагав переправляти російських військових до Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя передала до суду справу громадянина України, колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого восени 2021 року було виявлено у Херсонській області. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse