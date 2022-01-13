ДБР повідомило про арешт 100% акцій заводу “Більшовик”

Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу “Більшовик”.
Про це йдеться в пресрелізі відомства у четвер, 13 січня.
Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.
“Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам”, – сказано повідомленні пресслужби відомства.
Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. “Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки”, – вважають у ДБР.
Тож 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.
“Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, – повідомляють у ДБР.
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