10 тисяч українців захворіли на “ковід” за добу. Померли – 191

За минулу добу, 12 січня, в Україні зареєстрували 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 13 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 676 осіб (попередньої доби – 1 898).

За офіційними даними, одужало 7 202 осіб.

Від ускладнень померли 191 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 727 034 особи; одужало – 3 537 826 осіб; летальних випадків – 97 928.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 315,390 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,510 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,532 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 91 280 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 2 653.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив -1 153, у вівторок -2 551, у понеділок -1 634, у неділю -83, у суботу +1 177, у п’ятницю +1 390, у минулий четвер -2 676.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 590 дітей та 255 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 36660; методом ІФА — 6072; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36315.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 071 469.

Вакцинація

За добу 12 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 102 580 людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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