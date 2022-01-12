В уряді назвали умови отримання кредитів під 0% для безробітних

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Міністерство соціальної політики роз’яснило умови надання допомоги малозабезпеченим сім’ям для організації підприємницької діяльності і здобуття економічної самостійності.

Про це інформує пресслужба відомства.

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені можуть отримувати фінансову допомогу від держави для старту власного бізнесу в рамках нової бюджетної програми, на реалізацію якої у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.

Така безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися лише для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для заснування власної справи.

“Сума, яка повертається державі, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно”, – йдеться в повідомленні.

У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій окремих категорій осіб”.

Законом встановлена допомога на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім’ї із бідності.

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