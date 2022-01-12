СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3716988 +7117
Летальні випадки:
97737 +193
Одужали:
3530624 +8077
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17034809 (+38851). Оновлено: 08:10 12.01.2022
Home / Україна / Політика / В уряді назвали умови отримання кредитів під 0% для безробітних

В уряді назвали умови отримання кредитів під 0% для безробітних

12/01/2022 10:23

Міністерство соціальної політики роз’яснило умови надання допомоги малозабезпеченим сім’ям для організації підприємницької діяльності і здобуття економічної самостійності.

Про це інформує пресслужба відомства.

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені можуть отримувати фінансову допомогу від держави для старту власного бізнесу в рамках нової бюджетної програми, на реалізацію якої у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.

Така безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися лише для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для заснування власної справи.

“Сума, яка повертається державі, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно”, – йдеться в повідомленні.

У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій окремих категорій осіб”.
Законом встановлена допомога на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім’ї із бідності.

Читайте також:
У “Дії” спростять отримання допомоги для вагітних і породіль

Унікальних переглядів: 66
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення зарплати медпрацівникам. Відповідна постанова була схвалена під час засідання уряду в середу, 12 січня, передає “Укрінформ”. У пояснювальній записці до документа йдеться, що...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse