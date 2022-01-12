Торік із поліції звільнилися понад 13 тис. працівників, – Клименко

Протягом минулого року із лав Нацполіції звільнився 13 321 працівник. Це на 2,7 тисячі більше, ніж у 2020 році.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає “Цензор.нет”.
“2019-го звільнилося 13 300 людей. 2020-го – 10 589 осіб. 2021-го – 13 321. Трохи у нас пригальмувалося у “ковідному” році. Із 13 тисяч, які пішли минулого року, поліцейських – майже 9,5 тисяч. Інші – це вільний найм, держслужбовці”, – заявив Клименко, уточнивши, що звільняються з усіх служб поліції.
Окремо він зазначив, що зараз найбільший некомплект працівників поліції – на Київщині. Це близько 22,5%.
За його словами, столиця практично вичерпала можливість комплектуватись за рахунок киян у такій кількості, як це було раніше.
Але, як зазначив Клименко, схожа проблема з кадрами є і в інших великих містах.
“А враховуючи кількість звільнень останніми роками, ми не встигаємо укомплектувати штат. Ми ж маємо максимально якісно відібрати людей із тих, хто приходить. За таку зарплату не кожен працюватиме. Наприклад, на Одещині з 2019 року звільнилося 1 074 поліцейських, а прийшло на службу 761. А в тій же Київській області звільнено 1 214 поліцейських, а на службу прийнято 661-го. У великій кількості слідчі та спецназівці йдуть у ДБР чи Бюро економічної безпеки. І я не маю права тримати їх тут. Вони все одно підуть, бо там зарплата в рази більша”,- сказав Клименко.
Він повідомив, що люди переважно звільняються з поліції за власним бажанням: хтось шукає роботу з вищою зарплатою, а хтось має сімейні проблеми, хоча частину осіб із Нацполіції звільняють і через порушення.
Клименко пояснив, що частина працівників йде просто із системи.
“Насамперед шукають інші місця, де не лише більше платять, а й є більш-менш нормований робочий тиждень. Для того, щоб був час на відпочинок і можливість займатися ще якимись справами”, – зазначив голова Нацполіції.
Як інформувала “Новинарня“, Кабінет Міністрів виділив кошти на підвищення зарплат поліцейським із січня 2022 року.
На початку грудня 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що співробітникам Національної поліції планують дозволити підробітки в неробочий час, щоб хоч таким чином підвищити рівень їх добробуту.
31 грудня електронна петиція до президента Володимира Зеленського про збільшення заробітної платні працівникам Національної поліції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
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