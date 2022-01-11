В Україні з 16 січня друковані ЗМІ видаватимуть державною мовою

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Із 16 січня набуває чинності стаття 25 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

Про це у фейсбуці нагадав народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

“16 січня 2022 року має стати ще однією знаковою датою для утвердження української мови в інформаційному просторі нашої країни”, – написав нардеп.

З цього дня відповідно до статті 25 закону про мову:

всеукраїнська й регіональна преса в Україні має видаватися українською мовою. Може виходити й іншомовна версія видання, але “усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день”.

передплачувати іншомовну версію видання можливо лише тоді, коли існує передплата україномовної версії;

“У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50% назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.

У місці розповсюдження друкованого засобу масової інформації, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий засіб масової інформації державною мовою”.

Ці вимоги не поширюються на видання мовами Європейського Союзу й кримськотатарською мовою та – до липня 2024 року – на місцеву пресу.

“Упродовж усіх років незалежності ми жили в абсурдній ситуації – в країні, де 3/4 людей вважають рідною мовою українську, газетні кіоски й розкладки були окуповані російськомовною пресою. І тепер маємо всі шанси покласти нарешті край цій мовній окупації. Чимало газет і журналів уже заявили про перехід на українську мову, а з 16 січня цей процес має стати тотальним і незворотним”, – зрезюмував В’ятрович.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року, після двомісячного розгляду, Верховна Рада ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. “За” проголосували 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Тодішній Голова ВР Андрій Парубій підписав закон 14 травня, президент Петро Порошенко – 15 травня. Закон набув чинності 16 липня 2019 року.

Закон про мову передбачає поступову українізацію всіх суспільних сфер життя. Українська мова – державна, це мова діяльності держорганів, діловодства та документообігу, судочинства, Збройних сил, правоохоронних органів, сфери роботи і освіти.

Зокрема, із 16 січня 2021 року українська мова стала обов’язковою для всієї сфери послуг.

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