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У Латвії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

11/01/2022 12:33

У Латвії правоохоронці затримали двох підозрюваних у роботі на військову розвідку Російської Федерації.

Про це інформує сайт Delfi.

За версією слідства, арештовані передавали російським спецслужбам інформацію про збройні сили Латвії та розширення присутності НАТО в країні.

З представниками воєнної розвідки вони зустрічалися на території Росії.

Один із підозрюваних, за версією латвійської прокуратури, використав контакти, отримані під час своєї професійної діяльності, для отримання, аналізу та передачі даних російській розвідці.

Другого підозрюють у багаторічній співпраці з Москвою. Їхні імена, а також назви посад, які вони обіймали у Латвії, не повідомляють.

Невідомий і точний час, коли їх заарештували – йдеться про 2021 рік.

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