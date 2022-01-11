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Помер голова Європарламенту Давід Сассолі

11/01/2022 09:00

Помер президент Європарламенту Давід Сассолі.

Про це у вівторок, 11 січня, інформує агенція ANSA.

“Президент Європарламенту Давид Сассолі помер о 1:15, 11 січня в лікарні в місті Авіано, куди його госпіталізували. Дата та місце похорону будуть оголошені впродовж найближчих декількох годин”, – повідомив його речник Роберто Куйо.

Напередодні прессекретар президента Європейського парламенту повідомив, що політик ще з 26 грудня 2021 року перебуває у лікарні.

Зазначалося, що госпіталізація була необхідна у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи.

65-річний Давід Марія Сассолі починав політичну кар’єру в Італії, був членом Демократичної партії країни. У 2009 році він став депутатом Європейського парламенту та був обраний його президентом 3 липня 2019 року. Його термін президентства мав закінчитися цього місяця.

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