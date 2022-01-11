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Москва зреагувала на заяву євродепутата про те, що Росія “отримає по яйцях” за насильство

11/01/2022 15:50

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на фразу євродепутата Радослава Сікорського, що Росія “отримає по яйцях” за насильство, заявила, що назва її країни має жіночий рід.

Про це Захарова заявила в своєму телеграм-каналі у вівторок, 11 січня.

“Євродепутат від Польщі та екс-голова польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія “отримає по яйцях”. Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору. Росія – жіночого роду. Вочевидь, Сікорський став жертвою концепції ґендерного різноманіття”, – написала Захарова.

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