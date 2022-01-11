Москва зреагувала на заяву євродепутата про те, що Росія “отримає по яйцях” за насильство

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на фразу євродепутата Радослава Сікорського, що Росія “отримає по яйцях” за насильство, заявила, що назва її країни має жіночий рід.
Про це Захарова заявила в своєму телеграм-каналі у вівторок, 11 січня.
“Євродепутат від Польщі та екс-голова польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія “отримає по яйцях”. Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору. Росія – жіночого роду. Вочевидь, Сікорський став жертвою концепції ґендерного різноманіття”, – написала Захарова.
Читайте також:
Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – ексглава МЗС Польщі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!