Москва зреагувала на заяву євродепутата про те, що Росія “отримає по яйцях” за насильство

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у відповідь на фразу євродепутата Радослава Сікорського, що Росія “отримає по яйцях” за насильство, заявила, що назва її країни має жіночий рід.

Про це Захарова заявила в своєму телеграм-каналі у вівторок, 11 січня.

“Євродепутат від Польщі та екс-голова польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія “отримає по яйцях”. Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору. Росія – жіночого роду. Вочевидь, Сікорський став жертвою концепції ґендерного різноманіття”, – написала Захарова.

Читайте також:

Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – ексглава МЗС Польщі