У Польщі через поломку застряг літак “Мрія”, “Антонов” вислав фахівців на допомогу. ВІДЕО

Фото: Twitter/BoardingPass

У польському місті Ряшів через поломку застряг найбільший у світі літак “Мрія”.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує УНІАН із посилання на пресслужбу ДП “Антонов”.

До Польщі на допомогу вже вирушив літак із фахівцями.

“Йдеться про поломку основної стійки шасі. Про те, скільки часу піде на ремонт, поки говорити зарано”, – повідомили в пресслужбі.

“Мрія” прибула в аеропорт Ряшева “Ясінка” напередодні, 9 січня.

Довідково

Ан-225 “Мрія” (кодове ім’я НАТО – “Козак” англ. Cossack) – найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова.

Ан-225 з максимальною злітною масою 640 т є найважчим літаком у світі. Для порівняння, третій за вантажопідйомністю (після Ан-124 “Руслан”) американський військово-транспортний літак C-5 Galaxy має максимальну злітну масу 381 т.

У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 в Книгу рекордів Гіннеса.

Читайте також:

У Польщі через поломку застрягла українська “Мрія”: “Антонов” вислав літак на допомогу