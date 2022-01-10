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У Харкові курсант-танкіст намагався поцупити радіостанцію Harris

10/01/2022 13:10

Курсант Військового інституту танкових військ, що у Харкові, намагався поцупити з навчального закладу радіостанцію Harris американського виробництва.

Про це з посиланням на ухвалу Ленінського райсуду міста Харкова пише в понеділок, 10 січня, видання Ukrainian Military Pages.

Узявши із собою рюкзак, лом, дві викрутки, плоскогубці та кусачки, ввечері 23 грудня 2021 року військовослужбовець за контрактом, курсант навчального курсу озброєння та військової техніки, вирушив до навчального корпусу.

Розбивши скло він потрапив до класу підготовки радіозв’язку де, зокрема, зберігалася радіостанція Harris.

Проте завершити задум зловмисник не встиг – спрацювала сигналізація і на місце прибув патруль зі складу чергового наряду ВІТВ НТУ ХПІ. Курсанта затримали та передали поліції.

Згідно з ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 410 КК України, за спробу викрадення військового майна, в умовах особливого періоду, курсанту загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

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