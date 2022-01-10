Папа Римський закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні

Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу і знайти прийнятні та тривалі рішення для досягнення миру в Україні.
Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 10 січня, інформує секретаріат глави Української греко-католицької церкви в Римі.
Папа звернувся до присутніх під час традиційної щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, зі словом, у якому вказав на головні глобальні проблеми в сучасному світі.
“Закликаючи міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, Папа Франциск згадав також про Україну”, – йдеться у повідомленні.
“Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та тривалі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині”, – наголосив Святіший Отець.
У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, Папа Франциск також порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.
“Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом із методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі”, – зауважив понтифік.
Окрему увагу Папа Франциск приділив проблемі еміграції у сучасному світі.
Він закликав уряди Європейського Союзу знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку.
“Питання міграції, так як і проблема пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер”, – підсумував Франциск.
Святий Престол має дипломатичні відносини із 183 країнами світу, а також із Європейським Союзом та Мальтійським Орденом.
Дипломатичні установи у Римі при Святому Престолі мають 87 країн.
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