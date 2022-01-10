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Канада не виключає відправку зброї в Україну для протидії агресії РФ

10/01/2022 21:30

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі не виключає ймовірності відправлення зброї Україні на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Про ц вона заявила в інтерв’ю CTV News, повідомляє “Укрінформ” в понеділок, 10 січня.

“Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади”, – сказала Жолі.

За її словами, нині найголовніше, щоби Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.

“Ми разом із союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити нарощування військ поблизу України. З огляду на загрозу, яку зараз становить Росія, я мала у п’ятницю важливу зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість”, – додала глава МЗС Канади.

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