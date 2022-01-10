Канада не виключає відправку зброї в Україну для протидії агресії РФ

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі не виключає ймовірності відправлення зброї Україні на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Про ц вона заявила в інтерв’ю CTV News, повідомляє “Укрінформ” в понеділок, 10 січня.

“Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади”, – сказала Жолі.

За її словами, нині найголовніше, щоби Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.

“Ми разом із союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити нарощування військ поблизу України. З огляду на загрозу, яку зараз становить Росія, я мала у п’ятницю важливу зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість”, – додала глава МЗС Канади.

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