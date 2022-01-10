Боррель не відкидає можливості збройного конфлікту між РФ і Україною

Жозеп Боррель. Фото: пресслужба Європарламенту

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що не відкидає можливості збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Чому ні? Зараз на іншому боці кордону перебувають 100 тисяч російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили”, – заявив Боррель в інтерв’ю BBC Radio 4, відповідаючи на питання, чи є ризик збройного конфлікту.

Він зазначив, що риторика Росії щодо України спільно з концентрацією військової сили на кордоні непокоїть Україну, НАТО та Євросоюз.

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