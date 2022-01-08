Зеленський попросив Сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку”

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт про запровадження санкцій щодо російського газопроводу в Західну Європу “Північний потік-2”.

Про це глава держави написав у твіттері в суботу, 8 січня.

“Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436”, – сказано в повідомленні.

Зеленський подякував сенатору від Демократичної партії Чаку Шумеру та республіканцеві Теду Крузу за згоду поставити на голосування “зупинку російського “Північного потоку-2”.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Напередодні Державний департамент США заявив, що законопроєкт про введення санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2”, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз, підірве “об’єднаний фронт” із Європою у протидії Росії.

6 січня видання Politico повідомило, що демократи у Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”, але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв’язку з переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт, який змусив би його застосувати санкції, пише “ЄП“.

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