Зеленський попросив Сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку”

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт про запровадження санкцій щодо російського газопроводу в Західну Європу “Північний потік-2”.
Про це глава держави написав у твіттері в суботу, 8 січня.
“Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436”, – сказано в повідомленні.
Зеленський подякував сенатору від Демократичної партії Чаку Шумеру та республіканцеві Теду Крузу за згоду поставити на голосування “зупинку російського “Північного потоку-2”.
Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022
Напередодні Державний департамент США заявив, що законопроєкт про введення санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2”, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз, підірве “об’єднаний фронт” із Європою у протидії Росії.
6 січня видання Politico повідомило, що демократи у Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”, але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв’язку з переговорами з Кремлем і можуть не підтримати проєкт, який змусив би його застосувати санкції, пише “ЄП“.
Читайте також:
Росія заявила, що “Північний потік-2” повністю готовий до роботи
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!