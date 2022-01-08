Кількість нових хворих на “ковід” в Україні знову перевищує число одужалих

За минулу добу, 7 січня, в Україні зареєстрували 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 8 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 752 особи (попередньої доби – 1 866).

За офіційними даними, одужало 1 942 особи.

Від ускладнень померли 76 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 699 663 особи; одужало – 3 508 451; летальних випадків – 97 164.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 8 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 303,234 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,481 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,383 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 94 048 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 1 390.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +1 390, у четвер +2 676, у середу -4 141, у вівторок -2 018, у понеділок -847, у неділю -494, у суботу -1 237, у минулу п’ятницю -4 717.

Число активних хворих по Україні зростає другий день після 49 днів спадання.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 151 дитина та 37 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 10 876; методом ІФА — 1 834; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 577.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 943 946.

Вакцинація

7 січня в Україні проти “ковіду” не вакцинували.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей.

Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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