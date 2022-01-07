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“Нафтогаз” встановив на Донбасі 11 “розумних” зупинок

07/01/2022 19:19

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з “Нафтогазом України” встановили 11 “розумних” павільйонів на зупинках громадського транспорту в трьох громадах на Донбасі (в підконтрольних районах).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“…За координації Мінреінтеграції, в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей, у грудні 2021 року НАК «Нафтогаз України» облаштовано 11 сучасних функціональних зупинок з освітленням, фотоелектричними елементами, а також панелями для зарядки гаджетів”, – ідеться в повідомленні.

За інформацією МінТОТ, п’ять таких зупинок встановили в Торецькій громаді Донецької області, чотири – в Станиці Луганській та дві – у Шульгинській територіальній громаді на Луганщині.

Фото: Мінреінтеграції

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Україна

“Нафтогаз” встановив на Донбасі 11 “розумних” зупинок

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з “Нафтогазом України” встановили 11 “розумних” павільйонів на зупинках громадського транспорту в трьох громадах на Донбасі (в підконтрольних районах). Про це...

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