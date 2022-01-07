“Канали не чіпали”: ДБР прокоментувало арешт майна Порошенка

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Державне бюро розслідувань заявило, що інформація про арешт активів телеканалів “Прямий” і “5-й канал” у контексті арешту майна Петра Порошенка не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР у п’ятницю, 7 січня.

У Держбюро нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо закупівлі вугілля з території “ДНР/ЛНР” з кваліфікацією ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2583 Кримінального кодексу України. У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру двом народним депутатам України (Віктору Медведчуку й Петрові Порошенку), колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості й топ-менеджеру часів президентства Віктора Януковича.

6 січня Печерський районний суд Києва за участю прокурорів ОГП та захисників розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні, погоджене виконувачем обов’язків генерального прокурора про арешт майна Порошенка.

“Суд обґрунтовано прийняв рішення про арешт майна підозрюваного, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше”, – заявили в ДБР.

“Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів “Прямий” та “5 канал”, власником яких є медіахолдинг “Вільні медіа”, що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався”, – сказано в повідомленні ДБР.

У Держбюро нагадали, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

“З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з відповідними державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено.

Підкреслюємо, рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами”, – зазначили в ДБР.

Як повідомляла “Новинарня“, 6 січня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання про арешт майна експрезидента Петра Порошенка у справі про “держзраду” у зв’язку з постачанням вугілля з ОРДЛО.

Провадження здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ. Крім інших, у ньому фігурує лідер “ОПЗЖ” Віктор Медведчук.

В Офісі генпрокурора у зв’язку з цим заявили, що суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно підозрюваного Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

6 січня партія “Європейська солідарність” назвала арешт майна “наступом на опозицію” – рішенням “незаконним, неправосудним, написаним під диктовку Зеленського”. В “ЄС” заявили, що, крім майна Порошенка, суд арештував активи телеканалів “Прямий” і 5-й канал”, хоча від листопада 2021 року ці канали не належать Порошенку.

Водночас співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко у коментарях до свого посту у фейсбуці зазначила, що, за словами адвоката, заарештоване майно телеканалів, але не рахунки.

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