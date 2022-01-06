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США обговорять із РФ питання вторгнення до сусідніх держав і хімзброї

06/01/2022 10:16

Під час переговорів із Російською Федерацією наступного тижня США планують порушити питання вторгнення до сусідніх держав і застосування хімічної зброї, і не збираються відповідати на всі пункти російських вимог щодо “гарантій безпеки”.

Як передає “Новинарня“, про це сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в середу, 5 січня.

За її словами, США планують під час майбутньої серії переговорів з РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн і обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.

Вона зазначила, що ці теми піднімуть найближчими днями та наступного тижня.

Також Псакі наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони щодо “гарантій безпеки”.

“Багато з них цього не заслуговують”, – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Єнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих “гарантій безпеки” і вимоги нерозширення НАТО, відбудеться 12 січня.

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