Прокуратура розслідує смерть контрактника ЗСУ після передноворічного святкування в частині на Одещині

Одеська спеціалізована прокуратура відкрила справу за фактом смерті військовослужбовця-контрактника в одній із військових частин області після “передноворічного святкування”.
Про це Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомляє на своєму сайті.
“За попередніми даними, 30 грудня 2021 року командування [військової частини ЗСУ в Одеській області] організувало передноворічне святкування на території військової частини.
Після цього троє військовослужбовців-контрактників прибули до гуртожитку у стані сильного алкогольного сп’яніння. За деякий час одного з військовослужбовців було виявлено непритомним, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби військовими службовими особами (ч. 3 ст. 425 КК України).
Також відкрито кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство”.
Наразі слідчі та прокурори з’ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом недбалого ставлення до військової служби здійснюють слідчі другого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві.
Як нагадують у Спеціалізованій прокуратурі, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
При цьому в заголовку повідомлення на сайті прокуратури зазначається, що йдеться про розслідування “можливої причетності командування до загибелі військовослужбовця”.
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