На Житомирщині попрощалися із загиблим бійцем 95 одшбр Ігорем Тичиною

У місті Коростень Житомирської області попрощалися із військовослужбовцем 95-ї бригади Ігорем Тичиною, який помер 1 січня в госпіталі після важкого поранення на фронті.
Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.
“6 січня на центральній площі міста Коростень відбулась церемонія прощання з військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігорем Тичиною, який 27 грудня 2021 року зазнав важкого кульового поранення від снайпера біля селища Нью-Йорк Донецької області, та помер 1 січня, не виходячи із коми у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові”, – йдеться у повідомленні.
21-річний Ігор Тичина родом із Коростенщини. Виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом. Навчався у Коростенському міському колегіумі (ЗОШ № 10).
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