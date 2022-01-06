На Житомирщині попрощалися із загиблим бійцем 95 одшбр Ігорем Тичиною

Фото: пресслужба Житомирської обласної ради

У місті Коростень Житомирської області попрощалися із військовослужбовцем 95-ї бригади Ігорем Тичиною, який помер 1 січня в госпіталі після важкого поранення на фронті.

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

“6 січня на центральній площі міста Коростень відбулась церемонія прощання з військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігорем Тичиною, який 27 грудня 2021 року зазнав важкого кульового поранення від снайпера біля селища Нью-Йорк Донецької області, та помер 1 січня, не виходячи із коми у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові”, – йдеться у повідомленні.

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21-річний Ігор Тичина родом із Коростенщини. Виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом. Навчався у Коростенському міському колегіумі (ЗОШ № 10).

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