Мобільні підрозділи Ощадбанку відновлять роботу біля лінії розмежування

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Мобільні підрозділи “Ощадбанку” біля лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях відновлять роботу у штатному режимі з 10 січня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“Мобільні підрозділи Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» та Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» не будуть працювати в період з 4 по 7 січня 2022 року та відновлять роботу у штатному режимі з 10 січня 2022 року”, – йдеться у повідомленні.
Для розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях “Ощадбанк” здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ.
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