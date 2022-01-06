Іран відмовився від подальших переговорів про відшкодування збитків за збитий літак МАУ

Іран відповів відмовою на пропозицію Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ приєднатися до переговорів щодо компенсацій.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи, оприлюдненій Міністерством закордонних справ України, повідомляє “Європейська правда“.

“Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але, на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалося, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою”, – йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року Іран погодився співпрацювати з Міжнародною групою.

“Іран наразіта категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, що пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752. Оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, дане питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії”, – зазначається в заяві.

Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання відповідно до норм міжнародного права.

Група висловила єдність у своєму зобов’язанні притягнути Іран до відповідальності “за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752, і зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права”.

Як писала “Новинарня“, Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 мільйонів канадських доларів, що еквівалентно близько 78,7 мільйона доларів США, а також відсотки.

Влітку на переговорах у Києві іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

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Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко). Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраці після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Уряд України із 9 січня закрив вітчизняним авіакомпаніям польоти над Іраном та Іраком.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”.

Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

Бортові самописці з лайнера зрештою розшифровували у Франції.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

МЗС України вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН, та наполягає на кваліфікації “особливо тяжкий злочин”.

У грудні 2020 року передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ. Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту”.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

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