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Україні вистачить препаратів проти коронавірусу для ревакцинації, – Зеленський

05/01/2022 13:40

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сьогодні доступні для громадян України вакцини проти COVID-19 – надійні. Він пообіцяв достатню їх кількість для ревакцинації.

Про це йдеться в статті грудневого спецвипуску журналу “Новое время”, підписаної іменем президента й опублікованій в середу, 5 січня.

“Українцям доступні препарати американської, європейської та китайської розробок – усі надійні. Для ревакцинації також матимемо цілком достатній потенціал. Забезпечимо й найбільш ефективні препарати для лікування COVID-19 – усі, визнані світом”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що тільки повний курс щеплення для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантин.

Він закликав власників українських підприємств, лідерів думок і керівників релігійних спільнот пропагувати вакцинацію.

Нагадаємо, в листопаді МОЗ утилізував пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.

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Україна

Україні вистачить препаратів проти коронавірусу для ревакцинації, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сьогодні доступні для громадян України вакцини проти COVID-19 – надійні. Він пообіцяв достатню їх кількість для ревакцинації. Про це йдеться в статті...

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