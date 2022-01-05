Україні вистачить препаратів проти коронавірусу для ревакцинації, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сьогодні доступні для громадян України вакцини проти COVID-19 – надійні. Він пообіцяв достатню їх кількість для ревакцинації.
Про це йдеться в статті грудневого спецвипуску журналу “Новое время”, підписаної іменем президента й опублікованій в середу, 5 січня.
“Українцям доступні препарати американської, європейської та китайської розробок – усі надійні. Для ревакцинації також матимемо цілком достатній потенціал. Забезпечимо й найбільш ефективні препарати для лікування COVID-19 – усі, визнані світом”, – зазначив президент.
Зеленський наголосив, що тільки повний курс щеплення для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантин.
Він закликав власників українських підприємств, лідерів думок і керівників релігійних спільнот пропагувати вакцинацію.
Нагадаємо, в листопаді МОЗ утилізував пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.
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