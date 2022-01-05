У Житомирі горіла будівля єпархіального управління УПЦ МП. ВІДЕО

У приміщенні Житомирського єпархіального управління Російської православної церкви в України (так званої УПЦ МП) сталася пожежа.
Про це в середу, 5 січня, повідомляє Житомир.Інфо.
Інформація про пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Перемоги у Житомирі до Служби порятунку “101” надійшло о 06:07.
Займання гасили 54 рятувальники, було задіяно 12 одиниць спецтехніки. Вогонь устиг знищити дах та перекриття на площі близько 600 квадратних метрів.
“О 07:08 пожежу локалізували. Станом на 9:30 год. тривала її ліквідація: проводиться розбір та проливання конструкцій. Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 600 кв. м. Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження пожежі на поруч розташовану будівлю “Ощадбанку”, – йдеться в повідомленні.
Загиблих і травмованих унаслідок пожежі немає.
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