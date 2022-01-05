СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3682659 +4571
Летальні випадки:
96709 +273
Одужали:
3491793 +8439
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16865938 (+30291). Оновлено: 08:11 05.01.2022
Home / Україна / Політика / У Житомирі горіла будівля єпархіального управління УПЦ МП. ВІДЕО

У Житомирі горіла будівля єпархіального управління УПЦ МП. ВІДЕО

05/01/2022 14:13

У приміщенні Житомирського єпархіального управління Російської православної церкви в України (так званої УПЦ МП) сталася пожежа.

Про це в середу, 5 січня, повідомляє Житомир.Інфо.

Інформація про пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Перемоги у Житомирі до Служби порятунку “101” надійшло о 06:07.

Займання гасили 54 рятувальники, було задіяно 12 одиниць спецтехніки. Вогонь устиг знищити дах та перекриття на площі близько 600 квадратних метрів.

“О 07:08 пожежу локалізували. Станом на 9:30 год. тривала її ліквідація: проводиться розбір та проливання конструкцій. Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 600 кв. м. Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження пожежі на поруч розташовану будівлю “Ощадбанку”, – йдеться в повідомленні.

Загиблих і травмованих унаслідок пожежі немає.

Читайте також:
В окупованому Севастополі в храмі УПЦ МП відкрили фотовиставку Петросяна, присвячену Путіну

Унікальних переглядів: 101
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Росія затримує експорт морем з України, кораблі стоять майже по дві доби

У грудні 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Російської Федерації суден, що йдуть до українських портів Азовського моря, склала понад 20 годин. Для суден, що йдуть із...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse