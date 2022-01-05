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У “Дії” з’явилася опція перевірки кредитної історії громадян

05/01/2022 11:12

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у “Дії” про перевірки кредитної історії громадян.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

“Перевірка кредитної історії – обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення”, – зазначив урядовець.

Федоров пояснив, що відтепер у додатку громадянам повідомлятимуть про кожен випадок, коли фінансова установа перевірятиме кредитний статус людини або захоче оформити на неї рахунок чи кредитну угоду.

Тоді за сповіщенням можна буде відразу перейти, дізнатися деталі й причину перевірки та подати скаргу. Так держава допомагає запобігати випадкам шахрайства.

За словами Михайла Федорова, оновлювати застосунок не потрібно, функція вже активована за замовчуванням.

Водночас міністр застеріг, що випадки мікрокредитування не охоплюються цією функцією, адже “Дія” не під’єднана до цих організацій.

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Україна

У “Дії” з’явилася опція перевірки кредитної історії громадян

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у “Дії” про перевірки кредитної історії громадян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. “Перевірка кредитної історії – обов’язкова при...

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