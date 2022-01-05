СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3682659 +4571
Летальні випадки:
96709 +273
Одужали:
3491793 +8439
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16865938 (+30291). Оновлено: 08:11 05.01.2022
Home / Світ / Гарячі точки / Сили коаліції під проводом США в Сирії завдали ударів по ракетних майданчиках

Сили коаліції під проводом США в Сирії завдали ударів по ракетних майданчиках

05/01/2022 10:07

Коаліція на чолі зі США, яка протистоїть угрупованню “Ісламська держава” завдала ударів по обʼєктах, які становлять “безпосередню загрозу” на північному сході Сирії.

Про це в середу, 5 січня, інформує “Радіо Свобода” з посиланням на речника коаліції.

Удари були завдані через день після другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, яка, за попередженням американських чиновників, може спровокувати збільшення числа нападів на війська США в Іраку та Сирії.

Сили коаліції завдали ударів після того, як помітили “кілька місць запуску ракет”.

Ракети були націлені на базу США під назвою Green Village у долині Євфрату, де бойовики угруповання “Ісламська держава” все ще активні, і сили США продовжують співпрацювати разом із “Сирійськими демократичними силами”, однієї з частин збройної опозиції режиму Башара Асада.

Читайте також:
Російські медіа поширили фейкове повідомлення про нібито збитий БПЛА США в Сирії: що не так

Унікальних переглядів: 60
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У “Дії” з’явилася опція перевірки кредитної історії громадян

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у “Дії” про перевірки кредитної історії громадян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. “Перевірка кредитної історії – обов’язкова при...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse