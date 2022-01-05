Сили коаліції під проводом США в Сирії завдали ударів по ракетних майданчиках

Коаліція на чолі зі США, яка протистоїть угрупованню “Ісламська держава” завдала ударів по обʼєктах, які становлять “безпосередню загрозу” на північному сході Сирії.
Про це в середу, 5 січня, інформує “Радіо Свобода” з посиланням на речника коаліції.
Удари були завдані через день після другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, яка, за попередженням американських чиновників, може спровокувати збільшення числа нападів на війська США в Іраку та Сирії.
Сили коаліції завдали ударів після того, як помітили “кілька місць запуску ракет”.
Ракети були націлені на базу США під назвою Green Village у долині Євфрату, де бойовики угруповання “Ісламська держава” все ще активні, і сили США продовжують співпрацювати разом із “Сирійськими демократичними силами”, однієї з частин збройної опозиції режиму Башара Асада.
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