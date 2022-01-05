Сутички з силовиками та БТРи на вулицях: в Алмати протестувальники захопили адміністрацію. ВІДЕО

Фото: "Казінформ"

У казахському місті Алмати (колишня столиця Казахстану) тривають сутички, люди штурмом захопили будівлю місцевої адміністрації – акімат.

Про це в середу, 5 січня, повідомляє “Українська правда” з посиланням на казахські ЗМІ.

У центральній частині Алмати після запровадження надзвичайного стану з’явилися БТРи, а в різних районах почалися зіткнення громадян із силовиками.

Протестувальники намагалися пройти дворами на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби.

Вибухали світлошумові гранати, поранення отримав щонайменше один поліцейський.

Люди штурмують будівлю адміністрації Алмати, силовики намагаються стримувати протестувальників.

Саме в цей час триває штурм будівлі адміністрації Алмати.

Співробітники акимату знімають події зі своїх кабінетів.

Силовики намагаються стримувати протестуючих. pic.twitter.com/9rzJIixwgf — litator (@litator25) January 5, 2022

Тисячі протестувальників прорвали оточення поліції в Алмати на площі Республіки. Демонстранти озброїлися гумовими кийками та зайняли регіональний орган виконавчої влади – акімат. Було вибито вікна й двері.

Протестующие в Алматы прямо на улице отобрали оружие у силовика.🤔 pic.twitter.com/L8XIReBgdU — Alexander (@avaza1972) January 5, 2022

У будівлі адміністрації та в прокуратурі почалися пожежі.

Повідомляється також про пожежу в будівлі резиденції президента Казахстану в Алмати.

Внаслідок заворушень до лікувальних закладів із різними травмами звернулися близько двох сотень людей.

Водночас у місті Актобе силовики відтіснили людей від будівлі акімату, але штурм поновився. Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які намагалися прорватися до будівлі.

Люди, які простояли ніч перед обласним акіматом, вдень 5 січня розбили вікна будівлі та спробували пройти всередину, тоді силовики використали спецзасоби для розгону.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни до необхідного рівня – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів, повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. По всьому Казахстану оголошено надзвичайний стан, заблоковано інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримують як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

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