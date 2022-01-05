Підсумок грудня у справах Майдану. ІНФОГРАФІКА

автор: Адкокатська дорадча група

Судові справи Майдану в грудні-2021 запам’яталися важливим рішенням Верховного Суду, який залишив без змін вирок колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу — 13 років ув’язнення за державну зраду. Це третя і остання інстанція, яка визнала Януковича злочинцем, попри численні намагання захисту зривати засідання та затягувати розгляд.

Святошинський суд у справі про розстріли на Інститутській мав у грудні відразу кілька результативних засідань. Суд спочатку за клопотанням захисту переглянув відео допиту так званого “свідка захисту”, а за твердженням представника потерпілих — актора Олександра Ревазішвілі, який просував фейкову версію “грузинських снайперів” і координатором цих снайперів називав Мамуку Мамулашвілі. Потім суд за клопотанням прокурора допитав самого Мамуку Мамулашвілі, який переконливо спростував міф про так званих “грузинських снайперів” на Майдані і, сподіваємось, поставив крапку у цій фейковій історії.

Крім того, важливим був також допит свідка Максима Андрєєва. Він розповів про обставини смертельного поранення майданівця Ігоря Пехенька.

Також у грудні суд досліджував цивільні позови. Тут цікавою була позиція Міністерства внутрішніх справ, яке є цивільним відповідачем. Його представник у суді зазначив, що МВС не може відповідати за дії міліціонерів, оскільки після реформи міліції, яка вчиняла злочини на Майдані, вже немає, а є поліція. Однак представник МВС не зазначив, що один із підрозділів цієї нової поліції – фактично аналог “Беркута” – став прихистком для багатьох обвинувачених та підозрюваних у справах Майдану.

Також у грудні закінчилася епопея у справа Пасічника щодо визнання сина потерпілого правонаступником цивільного позову. Таке визнання давало б можливість Денису Пасічнику та його представникові брати участь у процесі. Але суддя Омельян відмовила. Ще більшою втратою для цієї справи є 9 (!) місяців, протягом яких суд розглядав заяву Дениса Пасічника. Захисники шукали різні причини, аби кожного разу відкладати розгляд, і суд ставав на бік захисту. Це спричинило втрату 9 місяців у справі, в якій спливають строки давності.

Загалом у грудні відбулось 69 результативних судових засідань у 46 судових процесах — із 121 призначеного засідання у 76 судових процесах. У 39 судових процесах був прогрес.

Засідання у грудні зривалися через: неявку обвинувачених та їх захисників з неповажних причин, зокрема через “відрядження”, через хворобу та відпустку суддів, перебування суддів в інших процесах або у відпустці, повідомлення від суду про відкладення розгляду без пояснення причини майже на пів року.

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