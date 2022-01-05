COVID-19 в Україні: понад 4,5 тис. нових хворих за добу, одужали більше 8,4 тисяч

За минулу добу, 4 січня, в Україні зареєстрували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 5 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 366 осіб (попередньої доби – 970).

За офіційними даними, одужали 8 439 осіб.

Від ускладнень померли 273 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 682 659 осіб; одужало – 3 491 793; летальних випадків – 96 709.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 5 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 295,235 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,457 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,251 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 210 дітей та 112 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 30 291; методом ІФА — 3 773; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 865 938.

Вакцинація

За добу 4 січня в Україні вакцинували проти “ковіду” 102 478 осіб.

Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322, дві дози – 13 835 698, додаткову дозу – 4 756, бустерну дозу – 7 556 осіб.

Загалом проведено 28 596 332 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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