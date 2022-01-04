У Міноборони створюють ситуаційний центр

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В системі Міністерства оборони України створять ситуаційний центр та забезпечать його функціонування.

Відповідний наказ відомства датований 23 грудня 2021 року.

Ситуаційний центр – сучасна форма організації аналітичної діяльності, яка базується на синтезі інформаційно-комунікаційних технологій, засобів накопичення і представлення інформації.

Центр буде створено відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони “Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони”.

На початку буде утворено робочу групу з питань створення та забезпечення функціонування ситуаційного центру в системі Міноборони.

Основними завданнями робочої групи з питань створення ситуаційного центру є підготовка пропозицій та інформаційних матеріалів. Група має оцінити та визначити переліку загроз, за якими повинно відбуватися реагування з розгортанням ситуаційного центру.

Також буде проведена оцінка можливостей спільного зі Збройними силами України реагування на визначений перелік загроз. Резервний ситуаційний центр також отримає можливість розгортання на рухомих засобах.

До складу мережі мають входити:

головний ситуаційний центр України;

рядовий ситуаційний центр;

ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони;

ситуаційні центри центральних органів виконавчої влади.

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