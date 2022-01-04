На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА

Археологи виявили поблизу села Карів, що у Червоноградському районі на Львівщині, коштовні предмети Римської імперії, яким немає аналогів в Україні.

Про це повідомив Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА у вівторок, 4 січня.

Зазначається, що розвідкові розкопки нововідкритої пам’ятки часів германських племен виявили два нові унікальні археологічні об’єкти:

поховання з обрядовими предметами всередині;

заглиблену споруду, призначення якої поки залишається загадкою.

“В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев’яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор”, — розповідає директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

За словами дослідників, всі ці коштовні предмети Римської імперії свідчать про те, що тут поховано багатого чоловіка. А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

Досліджувати околиці села Карів почали у 2017 році, відколи місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби і принесли їх в Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це – давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути. Принаймні, так вважалося раніше.

Кілька років тому за результатами розкопок у Карові була скликана археологічна наукова конференція в Берліні, де провідні європейські науковці кілька днів обговорювали питання цієї знахідки. За словами керівника розкопок, кандидата історичних наук Ярослава Онищука, Карів як археологічна знахідка — відкриття століття не тільки для України.

“Бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме – через так звані Маркоманські війни 166-180 років”, — коментує Онищук.

Розкопки на околицях села Карів проводяться спільними зусиллями Історико-краєзнавчого музею Винників, департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації, кафедрою археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. Івана Франка, в партнерстві з Інститутом археології Жешувського університету (Польща).

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