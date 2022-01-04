Депутат райради на Одещині Градінар привітав виборців із Новим роком на тлі відеозвернення Путіна

Депутат Болградської райради Одеської області від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віталій Градінар привітав своїх виборців з Новим роком на тлі відеозвернення президента Росії Володимира Путіна.

Як передає “Новинарня“, відповідний допис депутат опублікував у фейсбуці в п’ятницю, 31 грудня.

“З прийдешнім, друзі! Всім нам миру й благополуччя!”, – написав він та оприлюднив фото із келихом напою.

У коментарях певні користувачі подякували депутату за привітання і також побажали йому всіх благ, але чимало були налаштовані вкрай критично та обурювалися через цей допис Градінара.

Згодом депутат обмежив можливість коментувати його пости в соцмережі.

Як пише “Обозреватель”, депутатом Болградської районної ради Одещини Віталія Градинара обрали у 2020 році від партії “Опозиційна платформа – За життя”. Він став одним із 15 членів цієї фракції, яка є найчисленнішою у райраді.

У 2015-2020 роках, політик теж був депутатом Болградської районної ради у колишньому форматі старого Болградського району, куди його обрали від “Опоблоку”. А після розколу останнього у 2019-му він перейшов до фракції “ОПЗЖ”.

Градінар у соцмережах також публікував фото із лідером “Опозиційної платформи – За життя”, нардепом Віктором Медведчуком, висловлював жаль через те, що в Україні не дозволено використовувати російську вакцину “Супутник V” проти коронавірусу. А на виборах міського голови Одеси 2020 року підтримував проросійського кандидата Миколу Скорика.

< ► > Скріншот із феййсбук-сторінки Віталія Градінара

Нагадаємо, нещодавно народний депутат від “ОПЗЖ” Ілля Кива привітав президента Російської Федерації з днем народження.

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