СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3678088 +1746
Летальні випадки:
96436 +135
Одужали:
3483354 +3629
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16835647 (+11633). Оновлено: 08:17 04.01.2022
Home / Україна / Політика / Депутат райради на Одещині Градінар привітав виборців із Новим роком на тлі відеозвернення Путіна

Депутат райради на Одещині Градінар привітав виборців із Новим роком на тлі відеозвернення Путіна

04/01/2022 11:28

Депутат Болградської райради Одеської області від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віталій Градінар привітав своїх виборців з Новим роком на тлі відеозвернення президента Росії Володимира Путіна.

Як передає “Новинарня“, відповідний допис депутат опублікував у фейсбуці в п’ятницю, 31 грудня.

“З прийдешнім, друзі! Всім нам миру й благополуччя!”, – написав він та оприлюднив фото із келихом напою.

У коментарях певні користувачі подякували депутату за привітання і також побажали йому всіх благ, але чимало були налаштовані вкрай критично та обурювалися через цей допис Градінара.

Згодом депутат обмежив можливість коментувати його пости в соцмережі.

Скріншот із фб. Джерело: “Апостроф”

Скріншот із фб. Джерело: “Апостроф”

Як пише “Обозреватель”, депутатом Болградської районної ради Одещини Віталія Градинара обрали у 2020 році від партії “Опозиційна платформа – За життя”. Він став одним із 15 членів цієї фракції, яка є найчисленнішою у райраді.

У 2015-2020 роках, політик теж був депутатом Болградської районної ради у колишньому форматі старого Болградського району, куди його обрали від “Опоблоку”. А після розколу останнього у 2019-му він перейшов до фракції “ОПЗЖ”.

Градінар у соцмережах також публікував фото із лідером “Опозиційної платформи – За життя”, нардепом Віктором Медведчуком, висловлював жаль через те, що в Україні не дозволено використовувати російську вакцину “Супутник V” проти коронавірусу. А на виборах міського голови Одеси 2020 року підтримував проросійського кандидата Миколу Скорика.

Градінар Медведчук Градінар Зеленський
<
>
Скріншот із феййсбук-сторінки Віталія Градінара

Нагадаємо, нещодавно народний депутат від “ОПЗЖ” Ілля Кива привітав президента Російської Федерації з днем народження.

Читайте також:
Кива на росТБ виступив за об’єднання України з РФ і виправдав анексію Криму. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 37
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Депутат райради на Одещині Градінар привітав виборців із Новим роком на тлі відеозвернення Путіна

Депутат Болградської райради Одеської області від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віталій Градінар привітав своїх виборців з Новим роком на тлі відеозвернення президента Росії Володимира Путіна. Як передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse