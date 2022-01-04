В українського військового Гордійчука, якого тримають в Макіївській колонії, серйозні проблеми зі здоров’ям, – омбудсмен

Юрій Гордійчук, фото з ФБ Людмили Денісової

В українського військовослужбовця Юрія Гордійчука, незаконно утримуваного в Макіївській виправній колонії №32, серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це у вівторок, 4 січня, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Військовослужбовець Юрій Гордійчук, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії №32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям. Юрій – старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях”, – написала Денісова на своїй сторінці у ФБ.

Денісова наголосила, що політв’язень має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

“Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Гордійчука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги”, – звернулася омбудсмен.

Уповноважений з прав людини нагадала, що 22 травня 2019 року Гордійчука та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано у районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту “Березове-2”.

П’ятьох із них звільнили в рамках обміну, ще один – Роман Безпалий – помер. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун та Юрій Гордійчук.

У червні 2019 року Юрія було незаконно засуджено так званим “Верховним судом в ОРДО” до 17 років позбавлення волі за нібито “диверсійну діяльність”.

Читайте також:

У полоненого українського військового Павла Корсуна серйозні проблеми зі здоров’ям, – Денісова