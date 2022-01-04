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Блінкен обговорив нарощування військ РФ із колегами з держав східного флангу НАТО

04/01/2022 09:29

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові із колегами з країн Бухарестської дев’ятки, що представляють східний фланг НАТО, обговорив нарощування російської військової присутності біля кордону з Україною.

Як передає “Європейська правда”, про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Держсекретар та міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче нарощування військової сили Росії вздовж кордону з Україною, необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО щодо колективного захисту союзників та трансатлантичне співробітництво з питань, що викликають загальне занепокоєння.

“Держсекретар наголосив на прихильності США до продовження тісних консультацій та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами у міру того, як ми працюємо над деескалацією за допомогою стримування, оборони та діалогу”, – розповів Прайс.

Держсекретар вказав на непохитну прихильність Сполучених Штатів до трансатлантичної безпеки та статті 5 Вашингтонського договору

Нагадаємо, президент США Байден і лідер Росії Путін 7 грудня провели віртуальні переговори. Політики спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих “гарантій безпеки” для Росії.

31 грудня Байден провів ще одну телефонну розмову з Путіним, а у ніч на понеділок президент США поспілкувався з Володимиром Зеленським.

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