“Путін має зрозуміти, що подальше вторгнення в Україну лише наблизить НАТО до кордонів РФ”, – представник Конгресу США

Голова Комітету з розвідки у Палаті представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що подальше вторгнення російських військ в Україну призведе лише до наближення НАТО до кордонів Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

“Росія має зрозуміти, що ми (США та союзники) в цьому єдині. На мій погляд, потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони вторгнуться – це не відштовхне далі, а навпаки, ще більше наблизить НАТО до Росії. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін”, – наголосив Шифф, який є представником Демократичної партії США.

Він також додав, що запровадження нових потужних секторальних санкцій проти РФ буде стримуючим фактором для Москви.

“Я думаю, що більшою мірою найважливішим [фактором стримування] будуть секторальні санкції”, – додав конгресмен.

Журналістка також поцікавилася у голови комітету, чи не побоюється він, що дипломатичні переговори всього лише створюють для Росії привід заявити, нібито в неї не було виходу, окрім як вторгнутися в Україну.

“Я боюся, що Путін справді готовий вторгнутися. Щиро кажучи, я досі не розумію повної мотивації, чому він це робить зараз. Але він, безперечно, має такий намір – якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я вважаю, що втримати його може тільки такий рівень санкцій, якого Росія ще не знала. Тож саме це ми з союзниками і повинні зробити”, – відповів Шифф.

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