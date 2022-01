У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У столиці Південно-Африканської Республіки Кейптауні загорілася будівля парламенту, стовп чорного диму видно за багато кілометрів від міста.

Пожежа спалахнула в неділю, 2 січня, повідомляє BBC.

Дах будівлі охопило полум’я, яке намагаються загасити десятки пожежників. Що спричинило пожежу, наразі невідомо.

Зазначається, що вогонь спалахнув через кілька годин після державного похорону відомого борця з апартеїдом архієпископа Десмонда Туту, прощання з яким відбувалося в соборі Святого Георгія біля парламенту.

Спершу в парламентської будівлі загорівся дах, а потім полум’я охопило будівлю Національної асамблеї (нижня палата парламенту ПАР).

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40

— RB (@RoshBardien) January 2, 2022