У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У столиці Південно-Африканської Республіки Кейптауні загорілася будівля парламенту, стовп чорного диму видно за багато кілометрів від міста.
Пожежа спалахнула в неділю, 2 січня, повідомляє BBC.
Дах будівлі охопило полум’я, яке намагаються загасити десятки пожежників. Що спричинило пожежу, наразі невідомо.
Зазначається, що вогонь спалахнув через кілька годин після державного похорону відомого борця з апартеїдом архієпископа Десмонда Туту, прощання з яким відбувалося в соборі Святого Георгія біля парламенту.
Спершу в парламентської будівлі загорівся дах, а потім полум’я охопило будівлю Національної асамблеї (нижня палата парламенту ПАР).
Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40
— RB (@RoshBardien) January 2, 2022
Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша з яких датується 1884 роком. У нових секціях, побудованих у 1920-х та 1980-х роках, розміщується будівля Національної Асамблеї.
З огляду на вихідні, парламент не працює.
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