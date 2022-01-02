СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3674538 +1863
Летальні випадки:
96187 +98
Одужали:
3477188 +2257
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16816266 (+6974). Оновлено: 08:15 02.01.2022
Home / Світ / У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

02/01/2022 13:33

У столиці Південно-Африканської Республіки Кейптауні загорілася будівля парламенту, стовп чорного диму видно за багато кілометрів від міста.

Пожежа спалахнула в неділю, 2 січня, повідомляє BBC.

Дах будівлі охопило полум’я, яке намагаються загасити десятки пожежників. Що спричинило пожежу, наразі невідомо.

Фото: REUTERS

Зазначається, що вогонь спалахнув через кілька годин після державного похорону відомого борця з апартеїдом архієпископа Десмонда Туту, прощання з яким відбувалося в соборі Святого Георгія біля парламенту.

Спершу в парламентської будівлі загорівся дах, а потім полум’я охопило будівлю Національної асамблеї (нижня палата парламенту ПАР).

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша з яких датується 1884 роком. У нових секціях, побудованих у 1920-х та 1980-х роках, розміщується будівля Національної Асамблеї.

З огляду на вихідні, парламент не працює.

Фото: REUTERS

Читайте також:
В Японії внаслідок пожежі в лікарні загинули 27 людей

Унікальних переглядів: 44
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Головний санлікар розповів про третю дозу вакцини: як продовжиться сертифікат у “Дії” та чи зможуть отримати всі охочі

У середині січня в Україні реалізують рішення, як будуть продовжені “ковідні” сертифікати в застосунку “Дія” після третьої дози вакцини. Їх планують перевипустити. Про це заявив головний санлікар України Ігор...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse