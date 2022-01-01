Зеленський і Байден зв’яжуться 2 січня

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден планують розмову в неділю, 2 січня.

Про це повідомили агенція Reuters з посиланням на представника Білого дому та сам Зеленський у твіттері.

“Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з паном Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі”, – ідеться в дописі Зеленського ввечері 31 грудня.

Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову за місяць. Вона тривала 50 хвилин. Серед іншого обговорювали загострення навколо України.

Читайте також:

Правозахисники, дипломати й аналітики просять Байдена запровадити санкції щодо катів “Ізоляції”