В останній день року в Україні від “ковіду” померли 190 осіб

За минулу добу, 31 грудня, в Україні зареєстрували 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 1 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 554 особи (попередньої доби – 1 578).

За офіційними даними, одужали 6 073 особи.

Від ускладнень померли 190 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 672 675 осіб; одужало – 3 474 931 особа; летальних випадків – 96 089.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 29 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 288,206 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,436 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,146 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано ??? активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на ???.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив – 4 717, у четвер -5 362, у середу -7 205, у вівторок -2 675, у понеділок -2 796, у неділю -1 607, у суботу -10 631, у минулу п’ятницю -8 475.

Число активних хворих по Україні спадає 44 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 262 дитини та 74 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 22 507; методом ІФА — 4 367; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 792.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 809 292.

Вакцинація

За добу 31 грудня вакциновано проти “ковіду” 52 166 людей. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини. Додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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