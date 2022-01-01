У перші години Нового року на Донбасі поновилися ворожі обстріли

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У новорічну ніч в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку ворога.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

“Станом на 7-му годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню“, – сказано у повідомленні.

В напрямку селища Широкине на Приазов’ї противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського (Світлодарська дуга) російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного, також Донецької області, окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога з початку доби немає.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано у зведенні.

Нагадаємо, у передноворічний вечір окупанти на Донеччині вбили українського воїна

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