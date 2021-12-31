Німеччина очолить групу послів G7 в Україні у 2022 році

Фото з твітера сторінки послів "великої сімки" в Україні

Посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у п’ятницю, 31 грудня.

“Сьогодні останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні”, – йдеться у дописі в твітері.

Як повідомлялося, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

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