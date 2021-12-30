ВМС України та Франції провели спільні тренування у Чорному морі

Фото: пресслужба ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря відбулися спільні тренування кораблів Військово-морських сил України та Франції.

Про це ВМС Збройних сил України повідомляють у фейсбуці в четвер, 30 грудня.

“У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель “Юрій Олефіренко” Військово-морських сил ЗС України разом із фрегатом Військово-морських сил Французької Республіки Auvergne провели тренування типу PASSEX”, – ідеться в повідомленні.

Метою було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів України і Франції відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Окрім надводних бойових одиниць від французької сторони до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування особовий склад кораблів провів низку спільних тренувань, зокрема ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.

“Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів”, – повідомили у ВМС України.

Також на борту корабля “Юрій Олефіренко” були відпрацьовані тренування з надання допомоги аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

Комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою, відповідно до міжнародної системи сигналів Message Transfer Part (MTP).

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