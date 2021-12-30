Саакашвілі повернули з лікарні в тюрму. Денісова обурена

Михеїл Саакашвілі. Архівне фото

Колишнього президента Грузії, українського посадовця – голову виконавчого комітету Національної ради реформ – Михеїла Саакашвілі перевели з військового шпиталю в Горі до в’язниці міста Руставі, перервавши його реабілітацію після голодування.

Адвокати Саакашвілі 30 грудня висловили занепокоєння станом його здоров’я після цього транспортування.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і собі висловила обурення перевезенням Саакашвілі з госпіталю назад до тюрми.

“Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеїла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Стан його здоров’я критичний і викликає занепокоєння: після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів”, – ідеться в дописі Денісової на ФБ-сторінці омбудсмана.

Уповноважена розцінила перевезення Саакашвілі як порушення статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями та статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

“Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеїла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі міста Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема і під час вивезення з лікарні”, – заявила Денісова.

Вона також закликала посла України в Грузії Ігоря Долгова забезпечити Саакашвілі консульську допомогу, а міжнародну спільноту – “рішуче засудити дії посадових осіб” Грузії.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Але Рух Саакашвілі вибори програв.

При цьому до Грузії Саакашвілі прибув нелегально – у фурі з молокопродуктами, яка виїхала з порому “Чорноморськ-Поті”.

Раніше нова влада Грузії відкрила проти Саакашвілі чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

Як повідомила нардепка Ясько, за час голодування Саакашвілі схуднув на 20 кг, його стан здоров’я погіршувався.

Під тиском зокрема й міжнародної спільноти Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у Горі, 20 листопада він припинив 50-денне голодування.

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