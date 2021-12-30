Радбез доручив уряду перевірити постачання зброї і харчів ЗСУ в 2017-2021 рр.

Нове Харчування в ЗСУ. Фото: 1-ша танкова бригада

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Кабінету Міністрів доручили створити міжвідомчу групу з перевірки постачання озброєння та харчових продуктів для ЗСУ у 2017-2021 роках.

Про це він сказав на брифінгу в Києві за підсумками засідання РНБО у четвер, 30 грудня.

“Було доручення Кабінету Міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наше військо в період з 1.01.2017 року по 31.12.2021 року”, – зазначив Данілов, якого цитує “Інтерфакс-Україна“.

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